«Бернли» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, по пенальти обыграв команду из третьего дивизиона

В 1/32 финала Кубка Англии «Бернли» на своем поле обыграл клуб из третьего по статусу дивизиона «Милтон Кинс Донс» по результатам серии пенальти – 4:3. Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1.

Гости вели с 29-й после гола Кэмера Джерома. На исходе основного времени (90+4) чешский нападающий хозяев Матей Выдра спас «Бернли» от вылета из Кубка, сравняв счет.

В послематчевой серии вратарь клуба АПЛ Майк Норрис парировал два 11-метровых.

Жеребьевка 1/16 финала состоится 11 января, а матчи будут сыграны 23 и 24 января.