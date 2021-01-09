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09 января 20:49
автор: Виктор Шарафудинов

Источник: Трансфер Хендрикса из ПСВ обойдется в «Спартаку» в 500 тысяч евро

Опорному полузащитнику осталось пройти медосмотр, чтобы стать игроком красно-белых.

Стали известны детали перехода Йоррита Хендрикса из ПСВ в «Спартак».

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», трансфер обойдется московскому клубу в 500 тысяч евро. Контракт подписан на 3,5 года – до лета 2024-го.

По итогам выступления футболиста возможны дополнительные выплаты для ПСВ. Если Хендрикс дважды подряд сыграет в еврокубках, то клуб из Эйндховена получит 150 тысяч евро в виде бонуса.

Зарплата Хендрикса поначалу составит 1,2 млн евро в год, но затем вырастит до 1,5 млн (начиная со второго сезона).

Логика трансфера якобы такова: Крала готовят на продажу (скорее всего, летом). К чешскому полузащитнику есть устойчивый интерес из Англии, а потому Алексу нужна полноценная замена.

Ранее «Спартак» подтвердил достижение договоренности по поводу перехода Хендрикса.

25-летний полузащитник – воспитанник ПСВ. В чемпионате Голландии он дебютировал в августе 2013 года, а всего сыграл за клуб из Эндховена 239 встреч, забив восемь мячей и сделав 17 результативных передач.

источник: Телеграм-канал «Инсайды от Карпа»
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