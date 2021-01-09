«Вест Бромвич» вылетел из Кубка Англии, уступив по пенальти «Блэкпулу» из третьего дивизиона

В 1/32 финала Кубка Англии «Блэкпул» на своем поле обыграл «Вест Бромвич» по итогам серии пенальти – 3:2. Основное и дополнительное время завершились вничью 2:2.
«Вест Бромвич» дважды отыгрался благодаря точному удару Семи Аджайи на 52-й и пенальти, реализованному Матеусом Перейрой на 80-й.
В послематчевой серии валлийский вратарь «Блэкпула» Кристофер Максвелл парировал три 11-метровых, отразив удары Кайла Эдвардса, Дарнелла Феронга и Перейры.
Жеребьевка 1/16 финала состоится 11 января, а матчи будут сыграны 23 и 24 января.
источник: «Советский спорт»