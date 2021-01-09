В 17-м туре чемпионата Италии «Дженоа» на своем поле обыграла «Болонью» с результатом 2:0.

На 44-й минуте счет открыл словенский полузащитник генуэзцев Миха Зайц. На 55-й автором гола стал нападающий Маттиа Дестро.

Бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов вышел в основном составе «Дженоа» и отыграл 80 минут после чего уступил место на поле хорвату Марко Пьяце. Результативными действиями футболист сборной Узбекистана в сегодняшнем матче не отметился, но принял участие в атаке, которая привела к первому голу.

Генуэзцы набрали 14 очков и выбрались из зоны вылета, поднявшись на 17-е место.

«Болонья» занимает 12-ю строчку таблицы, имея 17 очков. Безвыигрышная серия команды Синиши Михайловича длится восемь туров. Ранее «Болонья» пять раз подряд сыграла вничью.