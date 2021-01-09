«Арсенал» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв «Ньюкасл» в дополнительное время

В 1/32 финала Кубка Англии лондонский «Арсенал» дома обыграл «Ньюкасл» с результатом 2:0 по итогам дополнительного времени.

После двух таймов счет был 0:0, а в экстра-тайме на 109-й и 117-й минутах авторами голов «канониров» стали Эмил Смит и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Напомним, что «Арсенал» – действующий обладатель старейшего футбольного трофея. 1 августа команда Микеля Артеты обыграла «Челси» с результатом 2:1 в финале предыдущего розыгрыша.

Матчи 1/16 финала пройдут 23 и 24 января.