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09 января 23:26
автор: Виктор Шарафудинов

Олег Романцев: У нас в «Спартаке» на любой позиции был игрок сильнее, чем у чемпиона «Зенита»

С 1992 по 2001 годы красно-белые восемь раз стали чемпионами России под руководством Олега Ивановича.

Олег Романцев считает, что «Спартак» времен его работы, мог бы рассчитывать на чемпионство в нынешней РПЛ.

«Я сравниваю каждую позицию игрока и чемпиона «Зенита», и чемпиона «Рубина» – на любой позиции у нас был игрок сильнее, однозначно, – отметил Романцев в интервью для шоу «Мама знает всё», которое выходит под эгидой РФС. – Почему? Не знаю. Собирался такой народ.

Почему сейчас Пеле нет, почему Марадоны нет, почему Месси – один только? Искать надо, искать. Мы сейчас ищем на Западе и в Африке, а на восток никто не смотрит.

В Москве тоже, хожу, смотрю – площадки все пустые. Я вырос в поселке под Красноярском, у нас любая площадка, чуть-чуть ровное поле, где окопов нет (там, кстати, много окопов, потому что Гражданская война проходила, Колчак воевал и с тех пор окопы еще остались заросшие) – уже стоят портфели, какие-то палки и гоняют мяч, которому тысяча лет, наверное. Везде играли, двор на двор, улица на улицу, подъезд на подъезд.

Сейчас не знаю, играют или нет. Я все валю на то, что у нас исчез дворовый футбол. Компьютер все заменил. Сколько Яшиных, Стрельцовых, Титовых сейчас, вместо того, чтобы гонять мячишко и быть великим? А они есть. Но, опять же, спортшколы – хорошая вещь, но это одна десятая, в лучшем случае».

Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 годы, а также с 1997-го по 2003-й.

источник: РФС
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