Рональд Куман: Месси нужен «Барселоне», чтобы бороться за титулы

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу своей команды в выездном матче 18-го тура чемпионата Испании против «Гранады».

Сине-гранатовые выиграли 4:0, а Лионель Месси и Антуан Гризманн забили по два мяча.

«Нам было сложно войти в игру, но мы были спокойны за владение мячом, – цитирует пресс-конференцию Кумана Marca. – Это важная победа. Мы понимаем, в какой ситуации оказались. Знали, что больше не можем проиграть. Получилась хорошая неделя с тремя выигранными матчами на выезде. И с хорошим футболом. Мы показали, что команда растет, в том числе с точки зрения уверенности.

«Барселоне» нужен Месси. Лионель очень важен и эффективен, он нужен, чтобы бороться за титулы. Месси очень старается помочь команде. В последнее время у него все хорошо, и он очень эффективен. Месси всегда был очень мотивирован».

В нынешнем сезоне 33-летний Месси забил 14 голов и сделал шесть результативных передач в 21 матче за «Барселону».