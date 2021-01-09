У Фернандиньо есть несколько предложений от европейских и бразильских клубов

У Фернандиньо есть несколько предложений о продолжении карьеры.

30 июня полузащитник, которому в мае исполнится 36 лет, станет свободным агентом, поскольку «Манчестер Сити» не намерен продлевать с ним контракт.

О дальнейших планах Фернандиньо рассказал его агент Джованни Бранкини в интервью для Globo Esporte:

«Мы уже получили несколько предложений от европейских и бразильских клубов. В ближайшее время Фернандиньо примет решение».

Летом 2013 года «Манчестер Сити» заплатил донецкому «Шахтеру» 40 миллионов евро за трансфер бразильского полузащитника. С тех пор Фернандиньо сыграл за «горожан» 329 матчей, забив 24 гола и сделав 27 результативных передач.