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10 января 08:15
автор: Артур Гичунцев

Промес готов вернуться в «Спартак»

Голландец выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год.

Форвард «Аякса» Квинси Промес может вернуться в московский «Спартак». Об этом заявил российский журналист Дмитрий Егоров.

«То, что Промес хочет в Россию и в «Спартак» – это 100 процентов. Я не вижу проблем в этом трансфере даже при хорошей зарплате. Только плюсы. Исключительно плюсы», – заявил Егоров.

Напомним, будучи футболистом «Спартака», Промес стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Добавим, что в составе москвичей он провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 голевых паса.

источник: Sport24.ru
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