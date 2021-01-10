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10 января 08:33
автор: Артур Гичунцев

«Это не футбол». Зидан раскритиковал руководство примеры после матча с «Осасуной»

Встреча прошла в Памплоне.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался после матча с «Осасуной» (0:0) в 18-м туре чемпионата Испании.

«Мы пытались добиться победы, но при таких погодных условиях сложно проявить себя. Это не футбол. Считаю, что матч нужно было перенести. Впрочем, не буду вдаваться в подробности. Мы сделали то, что должны были. Это уже в прошлом», – цитирует француза Marca.

В данный момент «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании, набрав 37 очков. У «Осасуны» – 15 очков и предпоследняя, 19-я позиция.

В следующем туре столичный клуб сыграет с «Алавесом», а команда Диего Мартинеса встретится с «Гранадой».

источник: «Советский спорт»
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