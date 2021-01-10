В «Лионе» сообщили о договоренности Дембеле по трансферу в «Атлетико»

Судя по всему, форвард «Лиона» Мусса Дембеле продолжит карьеру в мадридском «Атлетико». Об этом заявил спортивный директор французского клуба Жуниньо Пернамбукано.

«Он сказал мне, что сейчас самое время сменить обстановку. У меня никогда не было проблем с этим парнем, однако, он признался, что утратил мотивацию. Честно говоря, я был удивлен, но мы не будем никого удерживать.

Дембеле уже договорился с «Атлетико», а наши переговоры еще продолжаются», – заявил функционер, чьи слова приводит Goal со ссылкой на Telefoot.

Добавим, что в текущем сезоне 24-летний француз отыграл 16 матчей и забил один гол, а его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.