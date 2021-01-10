Защитник «Реала» Милитао может перейти в «Тоттенхэм» за 30 млн евро

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао интересен руководству «Тоттенхэма».

Как сообщает AS, лондонский клуб планирует оформить его трансфер этой зимой. Отмечается, что «сливочные» готовы продать игрока и хотят получить за его уход 30 млн евро.

Также сообщается, что главный тренер «бланкос» Зинедин Зидан не рассчитывает на 22-летнего бразильца и уже одобрил его трансфер.

Напомним, Милитао выступает за «Реал» с 2019 года. В текущем сезоне он провел три матча, не отметившись голевыми действиями на поле.