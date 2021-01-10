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10 января 09:05
автор: Артур Гичунцев

Защитник «Реала» Милитао может перейти в «Тоттенхэм» за 30 млн евро

На его подписании настаивает главный тренер «шпор» Жозе Моуринью.

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао интересен руководству «Тоттенхэма».

Как сообщает AS, лондонский клуб планирует оформить его трансфер этой зимой. Отмечается, что «сливочные» готовы продать игрока и хотят получить за его уход 30 млн евро.

Также сообщается, что главный тренер «бланкос» Зинедин Зидан не рассчитывает на 22-летнего бразильца и уже одобрил его трансфер.

Напомним, Милитао выступает за «Реал» с 2019 года. В текущем сезоне он провел три матча, не отметившись голевыми действиями на поле.

источник: «Советский спорт»
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