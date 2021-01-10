Почеттино – после первой победы у руля «ПСЖ»: Мы показали хороший футбол, но этого недостаточно

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, подписавший контракт с клубом 2 января, дал комментарий послед первой победы у руля новой команды.

«Мы показали хороший футбол. Я доволен, но этого недостаточно. Мы должны больше работать, чтоб играть на высочайшем уровне в каждом матче», – подчеркнул аргентинец, чьи слова приводит Goal.

Напомним, Почеттино сменил в должности главного тренера «ПСЖ» немецкого специалиста Томаса Тухеля.

Добавим, что в текущем сезоне его команда занимает второе место в таблице, уступая лидирующему «Лиону» одно очко.