«Челси» претендует на защитника «Лейпцига» Юпамекано

«Челси» рассчитывает пригласить защитника «Лейпцига» Деотшанкюлю Юпамекано. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, лондонский клуб рассматривает игрока в качестве замены Тиаго Силве, которому в сентябре исполнится 37 лет.

Отмечается, что с июля этого года сумма отступных в контракте Юпамекано составит 45 млн евро. Этот ценник устраивает «синих». Клуб постарается оформить его подписание по окончании сезона.

Добавим, что 22-летний футболист отыграл в нынешней компании 21 матч и забил один гол.