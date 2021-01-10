«ПСЖ» намерен пригласить Погба по инициативе Почеттино

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба интересен французскому «ПСЖ». Об этом сообщает Daily Star.

По данным источника, новый главный тренер парижан Маурисио Почеттино обозначил его подписание главной целью на летнее трансферное окно.

Отмечается, что специалист высоко оценивает игру полузащитника и считает, что он прекрасно впишется в его проект.

В текущем сезоне 27-летний Погба отыграл 21 матч, забил два гола и отдал три голевых паса, а его контракт с «МЮ» действует до 30 июня 2022 года.