«Состояние поля – не оправдание». Кроос высказался после матча с «Осасуной»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос дал комментарий после матча с «Осасуной» (0:0) в 18-м туре чемпионата Испании.

«Не думаю, что состояние поля можно использовать в качестве оправдания. Обе команды были в равных условиях. Мы просто не смогли создать достаточно опасных моментов. Знали, что соперник сделает ставку на оборону, но быстро теряли мяч», – цитирует полузащитника Marca.

В данный момент «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании, набрав 37 очков. У «Осасуны» – 15 очков и предпоследняя, 19-я позиция.

В следующем туре столичный клуб сыграет с «Алавесом», а команда Диего Мартинеса встретится с «Гранадой».