Райс отказался от перехода в «МЮ»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс отклонил предложение о переходе в «Манчестер Юнайтед». Такой информацией располагает Daily Star.

По данным источника, 21-летний англичанин поблагодарил руководство клуба за проявленный интерес, отметив, что не видит себя в этой команде. Отмечается, что еще одной причиной отказа послужило желание игрока остаться в Лондоне.

В текущем сезоне Райс отыграл 18 матчей и отдал один голевой пас, а его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.