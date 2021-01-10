Игорь Шалимов: Гасперини не зажимает Миранчука, Алексею нужно стиснуть зубы и терпеть

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил текущее положение в «Аталанте» российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Гасперини не зажимает Миранчука, Иличич провёл мощно последний матч с «Беневенто», Алексею сложно выиграть конкуренцию у такого Йосипа. Плюс Миранчук приехал с травмой, нужна практика, но с такой формой Иличича очень сложно. Алексею нужно держать себя в форме, нужно стиснуть зубы и терпеть», – цитирует специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что 32-летний Ильчич – игрок стартового состава. Он выступает за итальянцев с 2017 года. В нынешней компании словенец отыграл 14 матчей, забил три гола и семь раз ассистировал партнерам. мат