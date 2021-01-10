«Интер» не сумел удержать победу в матче с «Ромой»

Матч 17-го тура чемпионата Италии «Рома» - «Интер» завершился вничью 2:2.

Хозяева вышли вперед в первом тайме усилиями Лоренцо Пеллегрини. После перерыва Милан Шкриньяр и Ашраф Хакими вывели гостей вперед, но удержать победу миланцам не удалось. За четыре минуты до конца матча Джанлука Манчини установил окончательный счет.

Команды занимают второе-третье места в турнирной таблице. В активе «Интера» стало 37 очков, у «Ромы» - 34.

15 января состоится римское дерби «Лацио» - «Рома», а 17-го числа «Интер» на своем поле примет «Ювентус».

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