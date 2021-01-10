Полузащитник Олег Иванов покидает «Ахмат».
Пресс-служба грозненского клуба сообщает, что контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.
Полузащитник Олег Иванов и грозненский клуб расторгли контракт по согласию сторон. https://t.co/OtpuEXQn5a pic.twitter.com/35QdaIQWHV— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 10, 2021
Напомним, Иванов является воспитанником академии «Спартака». В «Ахмат» (в то время «Терек») он перешел из «Ростова» в 2012 году. Всего за клуб из Грозного 34-летний футболист провел 243 матча, забил 17 голов и сделал 30 результативных передач.