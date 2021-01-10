«Челси» и «Манчестер Сити» вышли в 1/16 финала Кубка Англии

«Челси» и «Манчестер Сити» успешно преодолели 1/32 финала Кубка Англии.
Лондонцы на своем поле обыграли «Моркамб» 4:0. В составе «аристократов» отличились Мэйсон Маунт, Тимо Вернер, Каллум Хадсон-Одои и Кай Хаверц.
«Манчестер Сити» со счетом 3:0 переиграл «Бирмингем Сити». Дубль оформил Бернарду Силва, еще один мяч на счету Фила Фоудена.
Отметим, что в другом сегодняшнем матче «Лидс», выступающий в АПЛ, в гостях крупно уступил «Кроули Таун» со счетом 0:3.
Добавим, что ранее в 1/16 финала Кубка Англии пробились «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».