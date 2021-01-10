«Лацио» обыграл «Парму», «Наполи» вырвал победу у «Удинезе»

«Лацио» и «Наполи» добились выездных побед в 17-м туре чемпионата Италии.
Римляне уверенно переиграли «Парму» со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Луис Альберто и Фелипе Кайседо.
«Лацио» набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Парма» - 19-я (12).
В следующем туре состоятся матчи «Лацио» - «Рома» и «Сассуоло» - «Парма».
В параллельной игре «Наполи» с трудом взял верх над «Удинезе» 2:1. На мяч Кевина Лазаньи гости ответили точными ударами Лоренцо Инсинье и Темуе Бакайоко. Победный гол неаполитанцы забили на 90-й минуте.