Гол Промеса помог «Аяксу» уйти от поражения в матче с ПСВ

Матч 15-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» - ПСВ завершился вничью 2:2.

К 21-й минуте гости выигрывали 2:0. Дубль оформил Эран Захави. Еще до перерыва бывший спартаковец Квинси Промес отыграл один мяч, а во втором тайме Энтони установил окончательный счет в матче.

«Аякс» сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата с 35 очками. ПСВ расположился на второй позиции, имея на одно очко меньше.

Чемпионат Нидерландов

15-й тур

«Аякс» (Амстердам) — ПСВ (Эйндховен) — 2:2 (1:2)

Голы: Промес, 40. Энтони, 65 — Захави, 2, 21.