«Фиорентина» с минимальным счетом обыграла «Кальяри»

»Фиорентина» обыграла «Кальяри» в 17-м туре чемпионата Италии со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал Душан Влахович, отличившийся в середине второго тайма. На 37-й минуте полузащитник гостей Жоау Педру не реализовал пенальти.
«Фиорентина» набрала 18 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице. «Кальяри» опустился на 16-ю позицию (14).
17 января «фиалки» сыграют в гостях против «Наполи», а днем позже «Кальяри» на своем поле примет лидирующий в чемпионате «Милан».
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17-й тур