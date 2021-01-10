Антонио Конте: «Интер» слишком прижался к воротам в концовке матча против «Ромы»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился эмоциями после матча против «Ромы» в 17-м туре чемпионата Италии (2:2).

«Это была хорошая игра. Не забывайте, что у «Ромы» такие же цели на сезон, они отстают от нас всего на три очка, занимая третье место в таблице. Играть у них в гостях очень непросто.

Мы слишком прижались к воротам в концовке. Мы говорили игрокам, что нужно продолжать прессинговать, глубокая оборона ничем хорошим не закончится, так и получилось», - цитирует специалиста DAZN.

Напомним, встреча «Рома» - «Интер» завершилась вничью 2:2. Римляне ушли от поражения на 86-й минуте матча.

Команды занимают второе-третье места в турнирной таблице. В активе «Интера» стало 37 очков, у «Ромы» - 34.