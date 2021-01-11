Роналду – первый игрок, забивающий не менее 15 голов в топ-5 лигах на протяжении 15 сезонов кряду

Во вчерашнем матче 17-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (3:1) 35-летний португалец отметился голом в концовке встречи. Тем самым форвард забил свой 15-й мяч в рамках нынешнего сезона Серии А.

Согласно информации портала Opta, Криштиану является единственным футболистом, который забивает не менее 15 голов в топ-5 лиг Европы на протяжении 15 сезонов подряд (начиная с сезона-2006/07).

В общей сложности на счету Роналду 759 забитых мячей в карьере. По данному показателю он делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории футбола в профессиональных матчах с австрийским и чехословацким игроком Йозефом Бицаном.

На данный момент «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 33 очка.