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11 января 06:45

Роналду – первый игрок, забивающий не менее 15 голов в топ-5 лигах на протяжении 15 сезонов кряду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал автором очередного бомбардирского достижения.

Во вчерашнем матче 17-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (3:1) 35-летний португалец отметился голом в концовке встречи. Тем самым форвард забил свой 15-й мяч в рамках нынешнего сезона Серии А.

Согласно информации портала Opta, Криштиану является единственным футболистом, который забивает не менее 15 голов в топ-5 лиг Европы на протяжении 15 сезонов подряд (начиная с сезона-2006/07).

В общей сложности на счету Роналду 759 забитых мячей в карьере. По данному показателю он делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории футбола в профессиональных матчах с австрийским и чехословацким игроком Йозефом Бицаном.

На данный момент «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

источник: Opta
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