«Бетис» поборется с «Дженоа» за Сократиса

«Бетис» интересуется центральным защитником «Арсенала» Сократисом Папастатопулосом, сообщает TMW.

По информации источника, испанский клуб рассчитывает подписать 32-летнего грека в зимнее трансферное окно. Отмечается, что основным конкурентом севильцев является «Дженоа», в составе которого игрок выступал в период с 2008-го по 2010 год.

Сократис стал футболистом «Арсенала» в июле 2018-го. В общей сложности он принял участие в 69 матчах, забил шесть голов и отдал два ассиста. Ранее он защищал цвета «Милана», дортмундской «Боруссии», «Вердера» и АЕКа.

За сборную Греции игрок провел 90 встреч (3 гола).

Отметим, что Сократис не попал в заявку лондонского клуба на текущий сезон.