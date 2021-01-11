«Наполи» заинтересован в покупке защитника «Арсенала» Тирни

По информации The Telegraph, 23-летнего шотландца намерен приобрести «Наполи», рассчитывающий усилить свой левый фланг обороны.

Отмечается, что неаполитанцы интересовались игроком еще до его перехода в английскую команду, и теперь они готовы попытаться переманить футболиста в Италию.

Тирни выступает за «Арсенал» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он является важным игроком стартового состава «пушкарей», проведя на 22 матча, забив один гол и отдав три ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее защитник играл за «Селтик». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.