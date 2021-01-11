Источник: Защитник сборной Казахстана Шомко подписал контракт с «Ротором»

Согласно информации портала Transfermarkt, 30-летний игрок присоединился к волгоградцам 10 января. Детали соглашения пока не сообщаются.

Шомко выступал за «Астану» с января 2014 года. Всего в составе команде он провел 253 матча, в которых забил 12 голов и отдал 48 результативных передач. Вместе с клубом он стал шестикратным чемпионом Казахстана.

За национальную команду защитник отыграл 45 встреч (2 гола).

После 19 туров «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.