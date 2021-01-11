Иван Сергеев: Ориентиров по голам не ставлю, главное – чтобы «Крыльев Советов» вышли в РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев оценил свои выступления в 2020 году, а также прокомментировал свое будущее в самарской команде.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету 25-летнего игрока 23 гола и пять ассистов в 29 матчах. Его команда занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 55 очков после 26 туров.

– Можно сказать, что предыдущий год стал одним из лучших в карьере. Главное, что команда побеждает. Мы все вместе идем к задаче, которую поставили на сезон. Ориентиров по голам не ставлю, главное – чтобы мы вышли в РПЛ.

Слухи о будущем? Я абстрагировался от всего, не следил. Конкретики пока нет, у меня еще полтора года контракта. На данный момент я в «Крыльях», – цитирует Сергеева пресс-служба самарцев.