РФС ведет переговоры с Минспортом о вакцинации сборной России

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Министерством спорта РФ и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) о возможности вакцинации сборной России.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на службу коммуникаций РФС.

Отмечается, что речь идет о мужской национальной сборной, женской сборной России и футболистах молодежных команд. Участие в вакцинации примут футболисты, а также члены тренерско-административных штабов.

РФС надеется провести вакцинацию в ближайшее время.

Напомним, национальная сборная России в марте начнет выступление в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Летом команде предстоит принять участие в финальном турнире Евро-2020.