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11 января 12:29
автор: Юрий Нечаев

РФС ведет переговоры с Минспортом о вакцинации сборной России

На данный момент вопрос находится на стадии обсуждения, окончательное решение еще не принято.

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Министерством спорта РФ и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) о возможности вакцинации сборной России.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на службу коммуникаций РФС.

Отмечается, что речь идет о мужской национальной сборной, женской сборной России и футболистах молодежных команд. Участие в вакцинации примут футболисты, а также члены тренерско-административных штабов.

РФС надеется провести вакцинацию в ближайшее время.

Напомним, национальная сборная России в марте начнет выступление в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Летом команде предстоит принять участие в финальном турнире Евро-2020.

Молодежная сборная также выступит на континентальном первенстве, а женская команда сыграет в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2022 года.

источник: ТАСС
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