РПЛ: Решение о необходимости вакцинации принимается медицинскими штабами каждого из клубов

Клубы РПЛ должны сами принять решение о необходимости вакцинации футболистов от коронавируса, сообщает ТАСС.

«Вопрос возможной добровольной вакцинации обсуждался клубами и лигой в рабочем порядке. Решение о необходимости и сроках вакцинации в любом случае принимается медицинскими штабами каждого из клубов», - сообщили агентству в пресс-службе РПЛ.

Ранее сегодня стало известно о том, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Министерством спорта РФ и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) о возможности вакцинации сборной России. РФС надеется провести вакцинацию в ближайшее время.

Добавим, что первые официальные матчи с участием клубов РПЛ после зимней паузы пройдут 20-22 февраля в рамках 1/8 финала Кубка России.