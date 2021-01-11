Защитник Гогличидзе вернулся в «Краснодар»

Защитник Лео Гогличидзе перешел из «Чайки» в «Краснодар».

Как сообщает пресс-служба команды ФНЛ, краснодарцы воспользовались пунктом в контракте, позволяющим выкупить права на футболиста. 23-летний защитник подпишет контракт с «быками» после прохождения медосмотра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Chayka / ФК Чайка (@chaykafc)

Напомним, Гогличидзе является воспитанником «Краснодара». За «Чайку» он выступал с августа 2019 года. В текущем сезоне Лео провел за клуб 24 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.