Защитник Гогличидзе вернулся в «Краснодар»

Защитник Лео Гогличидзе перешел из «Чайки» в «Краснодар».
Как сообщает пресс-служба команды ФНЛ, краснодарцы воспользовались пунктом в контракте, позволяющим выкупить права на футболиста. 23-летний защитник подпишет контракт с «быками» после прохождения медосмотра.
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Напомним, Гогличидзе является воспитанником «Краснодара». За «Чайку» он выступал с августа 2019 года. В текущем сезоне Лео провел за клуб 24 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.