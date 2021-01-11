Ростислав Мурзагулов: «Уфа» намерена усилить все позиции в составе за исключением вратарской

– Я неоднократно говорил, что нам нужны люди в основу – если будет усиление, то в стартовый состав. Позиции понятны – во все, кроме вратарской, будем искать по человеку. Переговоры ведем, но об их ходе говорить не принято, пока они не завершились. Думаю, что пара интересных переходов случится в любом случае, – цитирует Мурзагулова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в состав уфимской команды на правах аренды может вернуть полузащитник «Спартака» Остон Урунов.

После 19 туров подопечные Рашида Рахимова занимают предпоследнее, 15-е место, набрав 13 очков. 27 февраля команда сыграет в гостях против «Химок».