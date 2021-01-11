Смородская не будет участвовать в выборах президента ФНЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская приняла решение не участвовать в выборах президента ФНЛ.

«Я никуда не выдвигаюсь. Такое приняла решение. У меня есть для этого основания, о причинах говорить не стану», - цитирует Смородскую ТАСС.

Напомним, 7 декабря ушел в отставку бывший руководитель ФНЛ Игорь Ефремов.

Ранее стало известно, что свои кандидатуры на пост президента Лиги выдвинут бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус, а также исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов.