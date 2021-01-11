Сторона избитого Широковым судьи обжалует приговор футболисту

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы судьи Никиты Данченкова, избитого бывшим игроком сборной России Романом Широковым, заявил, что собирается обжаловать приговор футболисту.

«Сегодня подадим жалобу. Мы обжалуем чрезмерно мягкое наказание. Оно гораздо меньше, чем запросил прокурор — это результат псевдополитической деятельности обвиняемого, он явно хвалил Путина, заявлял «кто кроме Путина», хотя авторитета в политике у него нет, но, очевидно, за приверженность к генеральной линии партии его пожалели. Мы просим дать оценку этому наказанию и просим его переквалифицировать.

Деньги здесь играют второстепенную роль. Главное — мера ответственности наказания. Опять же, возвращаемся к истории с Кокориным и Мамаевым, за такое же преступление они отсидели год, а если бы они хвалили Путина, то обошлись бы исправительными работами», - цитирует адвоката Sport24.ru.

Напомним, инцидент произошел 10 августа 2020 года во время любительского турнира. Широков, недовольный решениями арбитра, сначала оскорбил Данченкова, а когда получил красную карточку, ударил его в лицо и пытался добить ногами.

Суд признал футболиста виновным и приговорил к 100 часам обязательных работ и денежному штрафу в размере 100 тысяч рублей.