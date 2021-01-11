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11 января 16:02

Константин Генич: «Эльче» — соперник кусачий, а у «Хетафе» проблемы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Эльче» — «Хетафе» в 18-м туре испанской Примеры сезона-2020/21.

«У «Хетафе» достаточно серьезные кадровые проблемы в преддверии этого матча. Помимо игровых проблем, проблем с набором очков, у «Хетафе» под вопросом Максимович и Энес Унал, Кучо Эрнандес дисквалифицирован. Тем не менее есть и прибавка. Дебютировать в этом матче может воспитанник «Барселоны» Карлес Аленья. Его взяли в аренду до конца сезона. Должен к «Хетафе» в скором времени присоединиться и Кубо, который принадлежит «Реалу», а в «Вильярреале» редко выходит на поле. «Хетафе» делает все возможное, чтобы укрепить состав и постараться избежать вылета, как это было несколько лет назад с командой Пепе Бордаласа.

В общем, я веду к тому, что «Эльче» — соперник кусачий, непростой. Но «Хетафе» может выстроить свои знаменитые капканы. Бордалас, понимая, что с набором очков есть проблемы, постарается именно пополнить очковую копилку. Здесь уже не до качества футбола. Тем более что «Хетафе», как ни парадоксально, играет со своим конкурентом в борьбе за выживание.

Я думаю, что «Хетафе» окопается, постарается не проиграть. И ресурсов для этого у «Хетафе» предостаточно», – цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

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