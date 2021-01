АПЛ опубликовала даты матчей, перенесенных из-за коронавируса

АПЛ опубликовала расписание матчей, перенесенных из-за коронавируса.

В ближайшую среду, 13 января, «Тоттенхэм» сыграет с «Фулхэмом». В этот день «шпоры» должны были встретиться с «Астон Виллой», но матч был перенесен из-за коронавируса в бирмингемском клубе. Игра «Тоттенхэм» - «Фулхэм», в свою очередь, переносилась с тридцатого декабря из-за коронавируса в составе «дачников».

Кроме того, встреча «Фулхэма» против «Челси» перенесена с 15 на 16 января, а матч «Эвертона» и «Астон Виллы» - с 16 на 17 января.

Aston Villa’s match against @SpursOfficial, due to be played at Villa Park on Wednesday 13 January, has been rescheduled following a decision by the Premier League Board



