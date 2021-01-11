Полузащитник «Дженоа» Ровелла близок к переходу в «Ювентус»

Опорный полузащитник «Дженоа» Николо Ровелла продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщает football italia.

По информации источника, 19-летний футболист в понедельник прибыл в Турин для прохождения медосмотра. Отмечается, что «Юве» оставит игрока в «Дженоа» в аренде до конца сезона.

Ровелла является воспитанником клуба из Генуя. За основную команду он провел 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Добавим, что полузащитник имеет опыт выступления за юношеские и молодежные сборный Италии различных возрастов.