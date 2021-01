Защитник «Манчестер Юнайтед» Фонсу-Менса перейдет в «Байер»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фонсу-Менса близок к переходу в «Байер».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 23-летний футболист уже согласовал условия соглашения с немецким клубом. «Байеру» и «МЮ» осталось договориться между собой.

Bayer Leverkusen are in advanced talks to sign Timothy Fosu-Mensah from Man Utd, as per @samuelluckhurst. There are ‘positive feelings’ to complete the deal soon, personal terms have been agreed - there are still some details to be sorted between the two clubs. 🔴 #mufc