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11 января 17:42
автор: Юрий Нечаев

Черышев - после победы над «Вальядолидом»: Эти очки были нужны «Валенсии» как воздух

Россиянин провел на поле 90 минут.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился эмоциями после победы над «Вальядолидом» в 18-м туре чемпионата Испании.

«Мы очень рады победе. Нам нужны были эти очки, как воздух. Эта победа даст нам много морального духа, чтобы продолжать расти.

Мы уже давно заслуживали победы, но очки ускользали от нас из-за деталей. Теперь мы должны думать о следующем матче. Мы хорошо работаем и хотим продолжать эту победную линию. Будем надеяться, что так будет и дальше», - цитирует россиянина клубная пресс-служба.

Напомним, в воскресенье «Валенсия» в гостях обыграла «Вальядолид» со счетом 1:0.

Черышев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 91-й минуте.

«Валенсия» набрала 19 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре «летучие мыши» на своем поле примут «Осасуну».

источник: ФК «Валенсия»
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