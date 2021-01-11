Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»

«Смотрите, кто вернулся», - подписала пресс-служба парижан фотографию Неймара, опубликованную в клубном твиттере.
Напомним, что форвард получил травму в матче 14-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (0:1): у нападающего было диагностировано растяжение связок лодыжки.
Добавим, что в текущем сезоне 28-летний бразилец отыграл за «ПСЖ» 12 матчей, забил девять мячей и отдал пять голевых передач.
Look who's back 👀#MondayMotivation pic.twitter.com/UFSLIzqLH4— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 11, 2021
источник: ФК «ПСЖ»