Дибала пропустит около трех недель из-за травмы колена

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала пропустит около трех недель из-за травмы.

В воскресенье «Юве» обыграл «Сассуоло» в 18-м туре чемпионата Италии со счетом 3:1. Аргентинец был заменен на 43-й минуте матча. Как сообщает пресс-служба туринского клуба, у форварда выявлено повреждение левого колена. На восстановление потребуется от 15 до 20 дней.

Отмечается, что Уэстон Маккенни и Федерико Кьеза, также замененные по ходу матча против «Сассуоло», избежали серьезных травм. Их состояние будет оцениваться изо дня в день.