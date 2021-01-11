«Ротор» подписал двух футболистов из «Астаны» и ведет переговоры о переходе третьего

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич сообщил, что волгоградцы подписали контракты с двумя футболистами «Астаны».

В команду РПЛ перешли полузащитник Иван Маевский и защитник Дмитрий Шомко. Кроме того, продолжаются переговоры с казахстанским клубом о трансфере нападающего Алексея Щеткина.

«Маевский и Шомко действительно уже официально являются игроками «Ротора», а с Щеткиным ведутся переговоры, но в целом договоренность уже есть, остались детали. Считаю, что все три игрока будут очень хорошим усилением для нашей команды», — цитирует Хацкевича Sport24.ru.

32-летний Маевский выступает на позиции опорного полузащитника. В активе футболиста 40 матчей за сборную Белоруссии.

30-летний левый защитник Шомко провел 45 матчей за сборную Казахстана и забил два гола.