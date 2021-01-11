Шесть футболистов подписали новые долгосрочные контракты с «Химками»

«Химки» продлили контракты с шестью футболистами.
Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, перед вылетом на сборы в Турцию новые соглашения подписали Дмитрий Тихий, Илья Лантратов, Егор Данилкин, Александр Филин, Илья Кухарчук и Александр Трошечкин.
⚡ Перед вылетом на сборы в Турцию новые долгосрочные соглашения с клубом заключили:— ФК Химки (@fc_khimki) January 11, 2021
✅ Дмитрий Тихий
✅ Александр Трошечкин
✅ Илья Лантратов
✅ Илья Кухарчук
✅ Егор Данилкин
✅ Александр Филинhttps://t.co/CgOSCcFAhp pic.twitter.com/mzm5I9AMaG
Добавим, что «Химки» после 19 туров занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 25 очков.