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11 января 19:38
автор: Юрий Нечаев

Александр Мостовой: Тедеско - хитрый человек. У него есть отговорки на все случаи жизни

В чемпионате России продолжается зимняя пауза.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о ситуации с контрактом главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

После поражения от «Зенита» в 19-м туре чемпионата России (1:3) немецкий специалист объявил, что не будет продлевать контракт с московским клубом, рассчитанный до лета 2021 года.

«То, что Тедеско объявил об уходе — это неправильно. Может он подумал, что ему сейчас выплатят все деньги и отпустят.

А теперь, например, «Спартак» выигрывает четыре подряд игры и будет на первом-втором месте. Люди будут уговаривать, чтобы он остался. И он опять в плюсе. Скажет: «Видите, как я!» Человек достаточно хитрый.

Если произойдет обратная ситуация и «Спартак» не попадет в еврокубки? Тогда Тедеско скажет: «Ребята, я все равно ухожу. Какая разница? Я же вам предлагал найти нового тренера. Вы не захотели». У него есть отговорки на все случаи жизни», — цитирует Мостового «Спорт день за днем».

Добавим, что после 19 туров «Спартак» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые на два очка отстают от ЦСКА и на шесть - от лидирующего «Зенита».

источник: «Спорт день за днем»
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