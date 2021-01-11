Андрей Тихонов: Маевский, Шомко и Щеткин - свободные агенты и могут спокойно перейти куда хотят

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал переход Ивана Маевского, Дмитрия Шомко и Алексея Щеткина в «Ротор».

- У всех трех футболистов закончились контракты, они свободные агенты и могут спокойно перейти куда хотят. Я лично с «Ротором», но, повторюсь, они могут перейти в любой клуб, - цитирует Тихонова Sport24.ru.

Ранее главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич сообщил, что в команду перешли полузащитник Иван Маевский и защитник Дмитрий Шомко. Кроме того, продолжаются переговоры с казахстанским клубом о трансфере нападающего Алексея Щеткина.