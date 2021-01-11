«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ливерпуля» в 1/16 финала Кубка Англии

Как сообщает пресс-служба турнира, обе жеребьевки были проведены подряд, чтобы облегчить планирование матчей.
По итогам жеребьевки в 1/16 финала турнира между собой сыграют:
«Челтенхэм» – «Манчестер Сити»
«Борнмут» – «Кроули»
«Суонси» – «Ноттингем Форест»
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»
«Саутгемптон» / «Шрусбери Таун» – «Арсенал»
«Барнсли» – «Норвич»
«Чорли» – «Вулверхэмптон»
«Милуолл» – «Бристоль Сити»
«Брайтон» – «Блэкпул»
«Уикомб Уондерерз» – «Тоттенхэм»
«Фулхэм» – «Бернли»
«Шеффилд Юнайтед» – «Плимут»
«Челси» – «Лутон Таун»
«Стокпорт» / «Вест Хэм Юнайтед» – «Донкастер Роверс»
«Брентфорд» – «Лестер Сити»
«Эвертон» – «Шеффилд Уэнсдей».
В 1/8 финала встретятся:
«Фулхэм» – «Бернли» v «Борнмут» – «Кроули»
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» v «Стокпорт» / «Вест Хэм Юнайтед» – «Донкастер Роверс»
«Шеффилд Юнайтед» – «Плимут» v «Милуолл» – «Бристоль Сити»
«Чорли» – «Вулверхэмптон» v «Саутгемптон» / «Шрусбери Таун» – «Арсенал»
«Барнсли» – «Норвич» v «Челси» – «Лутон Таун»
«Эвертон» – «Шеффилд Уэнсдей» v «Уикомб Уондерерз» – «Тоттенхэм»
«Суонси» – «Ноттингем Форест» v «Челтенхэм» – «Манчестер Сити»
«Брентфорд» – «Лестер Сити» v «Брайтон» – «Блэкпул»