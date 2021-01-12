Четыре кандидата в президенты «Барселоны» собрали нужное число подписей

Жоан Лапорта, Виктор Фонт, Тони Фрейша и Эмили Русо собрали необходимое число подписей для участия в выборах президента «Барселоны», сообщает Sport.es.

По информации издания, Лапорта значительно опережает остальных претендентов: бывший президент «Барселоны» собрал 10 257 подписей. Фонт, который всего несколько месяцев назад казался главным фаворитом на выборах, сегодня представил 4 710 подписей. За ним с 2821 подписями следует Фрейша. В то же время Русо сумел собрать лишь 2501 подписей, что ставит под угрозу его кандидатуру, поскольку процесс проверки подписей еще не проводился, а обязательное число составляет 2257.

Отмечается, что другие кандидаты, такие как Агусти Бенедито (не представил), Хорди Фарре (2082), Ксавьер Вилахоана (1967) и Фернандес Ала (1177), уже объявили, что им не удалось достичь порогового значения, чтобы стать официально кандидатами, и выбыли из предвыборной гонки за пост президента «Барселоны».