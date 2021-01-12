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12 января 00:40

Жоан Лапорта: Не имеет смысла приостанавливать голосование из-за коронавируса

Выборы нового президента каталонского клуба состоятся 24 января.

Бывший президент «Барселоны» считает, что выборы президента испанского клуба должны состояться вне зависимости от развития ситуации, связанной с пандемией Covid-19.

- Я считаю, что выборы должны быть проведены. Избирательные участки были территориально распределены, чтобы избежать скопления людей. И не имеет смысла приостанавливать голосование, мы за голосование, - приводит слова Лапорты Sport.es.

Ранее стало известно, что четыре кандидата Жоан Лапорта (10 257 подписей), Виктор Фонт (4 710), Тони Фрейша (2821) и Эмили Русо (2501) собрали необходимое число подписей для участия в выборах президента «Барселоны».

Напомним, что Лапорта ранее руководил каталонским клубом с 2003 по 2010 годы. Он пригласил на должность главного тренера команды Франка Райкарда (2003 год) и Хосепа Гвардиолу (2008 год). За семь лет под его руководством «сине-гранатовые» четырежды первенствовали в чемпионате Испании, трижды завоевывали Суперкубок страны, дважды побеждали в Лиге чемпионов, а также по одному разу выигрывали Кубок короля, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

источник: Sport.es
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